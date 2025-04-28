«الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خططه المستقبلية

عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الثاني، برئاسة وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي.

واستعرض المجلس خططه المستقبلية لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول ومتابعة تنفيذها، ومن أبرزها مراجعة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة لروّاد الأعمال، والتنسيق بين الجهات المحلية لتوحيد الجهود الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.

وأكّدت المزروعي أن المجلس يواصل العمل على وضع أطر فاعلة وخطط مستقبلية، لدعم وتمكين روّاد الأعمال، من خلال التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ تنافسية بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاريع الريادية في الدولة، بهدف تعزيز جاهزية روّاد الأعمال للمستقبل، وتحفيز نمو الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات دعم روّاد الأعمال، وتمكينهم من النمو والتوسع محلياً وعالمياً.