«المالية» تُطلق مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»

أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، وهي مبادرة تهدف إلى توعية الكوادر المواطنة الإماراتية العاملة في الدولة، والطلبة الإماراتيين في مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، للتعرف إلى المنظمات المالية الدولية، وتشجيعهم على اكتشاف فرص التدريب والإعارة والتعيين التي تقدمها هذه المنظمات.

وتأتي المبادرة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، كما تعكس حرص وزارة المالية على تحقيق أقصى استفادة بما يدعم رؤية القيادة، ويعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تجسّد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها، للمشاركة في صناعة القرارات العالمية.

وقال سموّه: «هذه المبادرة ليست مجرد فرصة لتعزيز وعي الكوادر الوطنية فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في تمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية وتقديم رؤى مبتكرة، تعكس تفوق الدولة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية».

وأضاف سموّه: «نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في قوة أبنائها، وعبر هذه المبادرة نسعى إلى ترسيخ حضورنا في المنظمات المالية الدولية من خلال كوادرنا الوطنية المؤهلة، فالخبرات والمعارف التي يكتسبها المستفيدون من الفرص التي تقدمها المنظمات المالية الدولية تعزز من قدراتهم وترتقي بإسهاماتهم على المستويين الإقليمي والدولي، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

واختتم سموّه بقوله: «إننا ننظر إلى هذه المبادرة على أنها جسر مهم لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، مما يدعم مساعينا لإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات الاقتصادية العالمية، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بالمصداقية والكفاءة».

وفي تدوينة لسموّه على حسابه في منصة «إكس»، قال: «نؤمن في دولة الإمارات بأن بناء الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل».

وأضاف سموّه: «أطلقنا مبادرة (كوادر الإمارات العالمية) لتمكين شبابنا وكفاءاتنا الوطنية من الوصول للمنظمات المالية الدولية، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية من خلال برامج تدريبية وتوعوية ومذكرات تفاهم تعزز جاهزيتهم وقدرتهم على التأثير، قوة الإمارات من قوة أبنائها، وتفوق شباب الإمارات في المجالات الاقتصادية والمالية يرسّخ ريادة الإمارات بين الأمم».

من جانبه، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تمثّل مبادرة (كوادر الإمارات العالمية) نقلة نوعية في جهود الوزارة لبناء جيل من القيادات الوطنية المؤهلة للعمل المالي الدولي»، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز من السمعة المؤسسية للوزارة وترسخ مكانتها، جهة رائدة في تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية.

وأضاف: «المبادرة تهدف إلى التوعية بالمنظمات المالية الدولية والفرص المتاحة لتدريب وتأهيل عالي المستوى، لاكتساب المهارات والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وشَغل المناصب القيادية في المؤسسات المالية الدولية».

شراكة دولية

سيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع منظمات مالية دولية رائدة، حيث إن دولة الإمارات عضو في عدد من المنظمات المالية الدولية، مثل: مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد، وصندوق النقد العربي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

مكتوم بن محمد:

. المبادرة استثمار طويل الأمد في تمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية.

. قوة الدولة تكمن في قوة أبنائها، وعبر المبادرة نسعى إلى ترسيخ حضورنا في المنظمات المالية الدولية من خلال كوادرنا الوطنية المؤهَّلة.