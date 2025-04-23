«اتحاد المصارف» يقرّ استراتيجية 2025

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماع جمعيته العمومية السنوي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالعزيز الغرير.

وصادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024.

وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات لعام 2025، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير المنعقد قبل الجمعية العمومية، من أجل تطوير القطاع المصرفي، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارات، وترسيخ مكانتها ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.