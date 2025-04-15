118 مليار درهم حجم مساهمة المرأة في القطاع العقاري بدبي

تشهد إمارة دبي تحولًا ملحوظًا في مشهد الاستثمار والتطوير العقاري، تقوده كفاءات نسائية استطاعت أن تثبت حضورها بفعالية في هذا القطاع الحيوي.

وتثبت الأرقام والحقائق أن المرأة في دبي لم تعد عنصرًا ثانويًا في المشهد العقاري، بل أصبحت ركيزة أساسية تسهم في دفع عجلة التنمية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، عبر نموذج تنموي شامل يضع التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياته.

وبلغت قيمة استثمارات النساء في هذا المجال خلال العام 2024 نحو 118 مليار درهم، عبر أكثر من 50 ألفا و979 صفقة عقارية، وذلك وفقا لـ"ماجدة علي راشد"، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وقالت راشد إن 34% من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي هم من النساء، ما يعكس التطور الكبير في توجه المرأة نحو الاستثمار طويل الأجل والمستقر.

وأضافت أن المرأة تمتلك قدرات قيادية ورؤية إستراتيجية تجعلها قادرة على التأثير بفعالية في مستقبل السوق العقاري، والإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لدبي، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق السياسات الداعمة للمرأة في القطاع العقاري، عبر مبادرات تحفيزية، وتسهيلات استثمارية، واستشارات متخصصة، بالإضافة إلى التركيز على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في صياغة مستقبل السوق العقاري.

وضمن جهودها لدعم المرأة، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلسلة من البرامج والمبادرات النوعية، من أبرزها "برنامج التمكين العقاري" الذي استقطب أكثر من 1000 امرأة للدخول إلى القطاع، و"برنامج الوسيط العقاري" الذي عزز حضور النساء في قطاع الوساطة العقارية، كما تعمل الدائرة على توفير بيئة استثمارية مرنة، تشمل حلولًا تمويلية، وبرامج تدريب متخصصة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية.

ولا تكتفي المرأة بدورها في الاستثمار، بل تؤثر أيضًا في قرارات الأسرة الاستثمارية، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وهو ما دفع "أراضي دبي" إلى تطوير برامج توعوية شاملة لرفع مستوى الوعي لدى النساء وتعزيز ثقتهن في اتخاذ قرارات عقارية إستراتيجية.