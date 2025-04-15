«أوبك»: اقتصاد الإمارات غير النفطي يواصل نموه القوي

أكّدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي، يواصل تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وذكرت «أوبك» في تقريرها لشهر أبريل الجاري، الذي صدر أمس، أن الإمارات تمضي قدماً في جهود التنويع الاقتصادي من خلال طرح العديد من المبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز التصنيع، وتوسيع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن أبوظبي ودبي تعملان على دعم هذه الجهود من خلال تطوير قطاعات جديدة، تشمل التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والابتكار العلمي والطاقة الجديدة، والتعليم.

وأشارت «أوبك» في تقريرها إلى مواصلة قطاعات السياحة والتمويل والبناء تسجيل أداء قوي، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، موضحة أن هذا الأداء القوي يبرز من خلال مؤشر «مديري المشتريات» المرتفع في دولة الإمارات، والذي بلغ 54 نقطة في مارس، مقارنة بـ55 نقطة في شهري فبراير ويناير. وذكر التقرير أن إمارة الفجيرة سجلت، خلال الأسبوع المنتهي في 31 مارس، ارتفاعاً في إجمالي مخزونات المنتجات النفطية بمقدار 4.96 ملايين برميل على أساس أسبوعي، لتصل إلى 24.34 مليون برميل، وفقاً لبيانات صادرة عن «فيدكوم» و«ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، ويُعدّ هذا المستوى أعلى بمقدار 4.07 ملايين برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.