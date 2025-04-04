«المركزي» يُلغي ترخيص شركة «وساطة تأمين»

ألغى المصرف المركزي ترخيص شركة «داينامكس» لوسطاء التأمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.

وتأتي هذه العقوبة نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها «المركزي»، والتي كشفت عن عدم التزام شركة «داينامكس» بشروط ومتطلبات التراخيص الصادرة عن المصرف المركزي، والمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في النظام. ويعمل «المركزي»، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على نزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.