«مجموعة الإمارات» تواصل تطوير الكفاءات المواطنة

أعلنت «مجموعة الإمارات» تمديد «برنامج رولز- رويس للقيادة» لمدة خمس سنوات إضافية، في إطار جهودها المستمرة لتمكين ودعم المهارات والقدرات القيادية للمواطنين الإماراتيين، حيث وقّع الاتفاقية نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، والرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في «رولز - رويس»، إيوان ماكدونالد.

وأفاد بيان، أمس، بأن من شأن تمديد الاتفاقية ضمان استفادة خمس دفعات إضافية من برنامج التدريب المصمم خصيصاً للمواطنين الإماراتيين، ما يوفر لهم فرصاً أوسع وموارد داعمة لتطوير مسيرتهم المهنية.

وبحسب «مجموعة الإمارات»، فقد أكمل البرنامج حتى الآن 175 خريجاً من 11 دفعة، يشغل العديد منهم حالياً مناصب قيادية عليا في مختلف وحدات الأعمال ضمن «مجموعة الإمارات».

ويُعدّ «برنامج رولز- رويس للقيادة» المبادرة الرئيسة لتطوير القيادات في «مجموعة الإمارات»، حيث تم تصميمه لتزويد الكفاءات الإماراتية بالمهارات اللازمة لدفع نجاح الأعمال وإعدادهم لأدوار قيادية مستقبلية.

وسيشمل البرنامج المجدد منهجاً مطوراً يغطي الإدارة المالية والتجارية والاستدامة والتقنيات الناشئة ومستقبل الأعمال، والاستراتيجيات، والتأثير الشخصي، والابتكار.

وسيستفيد الخريجون أيضاً من الوصول إلى شبكة خريجي البرنامج، التي تتيح لهم بناء علاقات قائمة على تجاربهم المشتركة، وتوسيع شبكاتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز مجتمع مزدهر من القادة الإماراتيين الحاليين والمستقبليين.

ونظّمت «مجموعة الإمارات»، في وقت سابق من العام الجاري، أول فعالية لخريجي البرنامج، إذ جمعت خريجي الدفعات في يوم مخصص للتواصل والتعاون، من خلال أنشطة بناء الفرق، وحوارات تفاعلية محفزة للتفكير، إضافة إلى جلسات رئيسة ملهمة.

ولفتت «مجموعة الإمارات» إلى أنها توفر حالياً العديد من البرامج المخصصة لتطوير القادة الإماراتيين الحاليين والمستقبليين، ما يضمن الحفاظ على قدرة الكفاءات الوطنية ضمن المجموعة على التكيّف، وتعزيز جاهزيتها لدعم أهداف الأعمال والرؤية المستقبلية.