«طيران الإمارات» تُشغل «بوينغ» المحدّثة على جميع رحلات الرياض

كشفت «طيران الإمارات» عن خططها لتشغيل طائراتها «بوينغ 777» المحدثة على رحلتين إضافيتين يومياً بين دبي والرياض، اعتباراً من 30 مارس الجاري والسابع من مايو المقبل، لتصبح العاصمة السعودية الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من الوجهات القليلة ضمن شبكة «طيران الإمارات»، التي تخدمها الناقلة بطائراتها المحدثة على جميع رحلاتها.

وستبدأ «طيران الإمارات» تشغيل الطائرة المحدثة على رحلتها الثانية «ئي كيه 815» و«ئي كيه 816»، اعتباراً من 30 مارس 2025، فيما ستشغل اعتباراً من السابع من مايو 2025 طائرتها «بوينغ 777» المحدثة على رحلتها الثالثة «ئي كيه 817» و«ئي كيه 818» بمعدل ست رحلات أسبوعياً، على أن تصبح الخدمة يومية اعتباراً من 11 أغسطس 2025.

وتضم طائرات «بوينغ 777» المحدثة من «طيران الإمارات» مقاعد الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع «2-4-2»، ما يوفر راحة ومساحة محسّنة، كما تتميز مقصورة درجة الأعمال بتوزيع «1-2-1» مع وصول مباشر للممر لكل راكب، ما يعزز الخصوصية والراحة. كما تضم الطائرات المحدثة أجنحة الدرجة الأولى الفاخرة، إضافة إلى مقصورة الدرجة السياحية التي تم تحديثها بتصميم عصري.