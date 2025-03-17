«قمة AIM للاستثمار» تستضيف فعاليات عالمية

تستضيف «قمة AIM للاستثمار»، التي تنطلق من السابع إلى التاسع من أبريل المقبل في أبوظبي، عدداً من المنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأفاد بيان، أمس، بأن قائمة المنتديات العالمية تضم منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنتدى المكاتب العائلية، ومنتدى استثمار الهند، ومنتدى استثمار اليابان، ومنتدى استثمار الصين، ومنتدى استثمار روسيا.

وتشمل القائمة أيضاً منتدى الحوار الإقليمي لدول إفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا.