متعاملون يشكون ارتفاع رسوم «تحويل الرصيد» من بطاقات الائتمان عبر التطبيق الذكي

قال عملاء إن بنوكهم أتاحت خدمة تحويل الرصيد من بطاقات الائتمان، الذي كان يتم سابقاً عبر تقديم طلب لمركز خدمة العملاء، لكنها فرضت رسماً مرتفعاً يعادل رسم السحب النقدي من البطاقة عبر جهاز الصراف الآلي، الذي يشمل مبلغاً مقطوعاً يصل إلى 300 درهم، مع نسبة فائدة تحدد بين 2.5 و3% من قيمة المبلغ المسحوب.

وبينوا لـ«الإمارات اليوم» أن الخدمة المتوافرة عبر التطبيق الذكي سريعة، وتتم في الحال، من دون تقديم طلبات، وهذا يحسب للبنوك، لكن في المقابل يعد الرسم مبالغاً فيه، ويفضل أن يتم بالرسوم المفروضة ذاتها عند تقديم طلب لمركز خدمة العملاء، وتقسيط المبلغ على دفعات، مقابل مبلغ مستقطع بسيط كرسوم معاملة ومن دون فوائد.

وقال المصرفي محمد غازي: «خدمة تحويل رصيد من بطاقة الائتمان، عادةً يصاحبها فرض رسم أو فوائد وفق سياسة البنك المعمول بها، لكن يجب أن يدرك العميل أن طلب (الكاش السريع) من البطاقة، يفضل أن يكون من خلال تقديم طلب عبر مركز خدمة العملاء، لتفادي رسم السحب النقدي السريع، الذي عادة ما يكون مبلغاً مستقطعاً وفائدة معاً، وهو أكبر كثيراً من طلب الكاش السريع».

وبيّن غازي أن «التحويل الذي يتم عبر التطبيق الذكي للبنك، يتم مباشرة كعملية تحويل واحدة، من دون خطة سداد كالتي يتم توفيرها عند طلب الكاش السريع من رصيد البطاقة عبر مركز خدمة العملاء»، لافتاً إلى أن بعض التطبيقات وفرت أيضاً خططاً ميسرة لتحويل الكاش، وهذه تعادل في رسومها الحال نفسها إذا تم الاتصال بمركز خدمة العملاء، لذا يجب أن ينتبه العملاء إلى الفارق بين التحويل من رصيد البطاقة مباشرة، واختيار خطة سداد بأقساط، سواء عن طريق التطبيق أو من خلال مركز خدمة العملاء.

من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر إن «تحويل الرصيد من بطاقة الائتمان، إما أن يكون عن طريق مركز خدمة العملاء، برسوم إدارية بسيطة وبفائدة منخفضة وأحياناً (صفر) فائدة، أو عن طريق اختيار التحويل بخطة سداد عبر التطبيق الذكي، ويجب تجنب التحويل المباشر من رصيد البطاقة إلى أي حساب آخر، من دون خطة سداد، لأنه يعادل السحب النقدي المباشر ورسومه مرتفعة، ويتم فرض فائدة يومياً حتى سداد المبلغ المسحوب».

وبيّن أبوبكر أن «البنوك توفر كل الخدمات المصرفية عبر تطبيقاتها الذكية، لكن يجب أن ينتبه العميل ويختار الخدمات، بعد التأكد من قائمة الرسوم المتاحة أيضاً، عبر التطبيق، حتى لا يدفع مبالغ لا يعلم بها، كرسوم أو فوائد».