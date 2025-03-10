تأجيل الأقساط وخفض الفائدة.. أبرز العروض البنكية لجذب المتعاملين خلال رمضان

تقدم أغلب البنوك العاملة في الدولة عروضاً بمناسبة شهر رمضان، منها تأجيل قسط التمويل الشخصي للمؤهلين، بجانب استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 10%، عند استخدام بطاقات الائتمان في التسوق من منافذ بيع محددة، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وتمويل السيارات، والتمويلات العقارية، وفرص لربح مبالغ مالية وسيارة، وخصومات على شراء الإلكترونيات.

وبحسب ما أعلنته هذه البنوك عبر مواقعها وتطبيقاتها الذكية، تم خفض نسبة الفائدة على القروض الشخصية لتبدأ من 2.49% ثابتة للمواطنين، و2.99% لغير المواطنين، فيما تبدأ النسبة على تمويل السيارات من 1.89%، مع إمكانية تأجيل الدفعة الأولى لمدة تصل حتى 120 يوماً (أربعة أشهر)، كما تنخفض النسبة حتى 0.99% للسيارات الفارهة.

وتقدم بعض هذه البنوك عرضاً على حسابات التوفير الإلكترونية، يضمن الحصول على فائدة تصل إلى 5% عند زيادة متوسط الرصيد في حساب التوفير بمقدار 50 ألف درهم، حداً أدنى خلال فترة العروض الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري، وتستمر عروض البنوك المتنوعة حتى 31 مارس الجاري.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «معظم البنوك لديها عروض على منتجاتها المتنوعة خلال شهر رمضان، وهي حملات ترويج سنوية، يجري الإعداد لها احتفاء بالشهر الفضيل، بدعم من وفرة السيولة، و(معقولية) أسعار التمويل، والرغبة في جذب المزيد من العملاء، أو تحقيق نسب أكبر من المبيعات».

وبيّنت الهرمودي أن قطاع الأفراد في البنوك يشكل حصة كبيرة وأساسية في أي حملات تسويق لكل المنتجات، سواء تمويلات شخصية أو سيارات أو بطاقات ائتمان أو عقار وغيرها.

من جهته، قال المصرفي مصطفى أحمد إن «البنوك تقدم العروض للعملاء المؤهلين، ويساعدها في ذلك وضوح التاريخ الائتماني لكل عميل، ومعرفة هل يستحق أو عليه التزامات غير مسددة»، مضيفاً: «على الجانب الآخر، فإن كثيراً من العملاء ينتظرون مواسم العروض البنكية، خصوصاً في شهر رمضان، لشراء سيارة جديدة أو الحصول على تمويل أو شراء إلكترونيات أو أثاث، وهذه كلها تغطيها بطاقات الائتمان باسترداد نقدي يشجع على السداد بها، ويتم أحياناً تقسيط هذه المشتريات على فترات مريحة من دون فائدة».

. بنوك خفضت الفائدة على القروض الشخصية لتبدأ من 2.49% ثابتة للمواطنين، و2.99% لغير المواطنين.