حمدان بن محمد: دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2024

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على حساب سموه على منصة "إكس": "للعام الرابع على التوالي، دبي الوجهة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس".

وأضاف سموه: " خلال 2024، استقطبت الإمارة 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بقيمة تتجاوز 52 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة مع 2023، كما شهدت دبي الإعلان عن 1,826 مشروع استثمار أجنبي مباشر بزيادة 11% مقارنة مع 2023 ... هذه النتائج الاستثنائية هي ثمرة الرؤية الاستراتيجية والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن عازمون على دفع مسيرتنا التنموية لآفاق جديدة من الريادة والابتكار لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33",