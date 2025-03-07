الدخول إلى الحسابات الضريبية متاح بـ «الهوية الرقمية» أو «اسم المستخدم»

نفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن يكون قد تم قصر الدخول إلى الحسابات الضريبية عبر منصة «إمارات إكس» عن طريق الهوية الرقمية فقط، مؤكدة أن الطريقة المعتادة سابقاً لاتزال سارية إلى جانب الهوية الرقمية، حيث يمكن الدخول عن طريق بيانات «اسم المستخدم» و«كلمة السر».

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى واستفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من مسجلين لدى الهيئة، تتعلق بصعوبات واجهتهم أثناء تقديم إقراراتهم الضريبية عن الفترة المنتهية في 28 فبراير الماضي، إذ وجدوا أن الدخول إلى الحسابات الضريبية يشترط استخدام الهوية الرقمية فقط، دون إتاحة خيار الدخول السابق من خلال «اسم المستخدم» و«كلمة السر».

وأوضح هؤلاء المتعاملون أن التسجيل لدى «الاتحادية للضرائب» تم من قبل موظفين سابقين، بحث لا يمكن معرفة على وجه الدقة أية هوية رقمية مطلوبة للدخول إلى الحسابات الرقمية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الدخول إلى الحسابات الضريبية عبر منصة «إمارات إكس» لا يقتصر على استخدام الهوية الرقمية، حيث لاتزال كلتا الطريقتين (الهوية الرقمية)، وبيانات الدخول الاعتيادية (اسم مستخدم وكلمة سر) متاحة عبر صفحة تسجيل الدخول لمنصة «إمارات إكس».

وتابعت الهيئة: «ما تم هو تغيير تصميم صفحة تسجيل الدخول فقط، لتلبية معايير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) TDRA».

وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أن من أهم إيجابيات تطبيق خاصية الدخول الموحد إلى المنصات الإلكترونية للهيئة باستخدام تقنيات «الهوية الرقمية» UAE Pass أنه يُسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وأماناً وفاعلية، ما يعزز تجربة المُستخدمين، ويدعم التحول الرقمي في الهيئة، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتوسع في مبادرات الحكومة الذكية، بما يضمن الامتثال لمُتطلبات الأمان والخصوصية التي تفرضها الجهات المختصة.

وتابعت: «كما أن استخدام (الهوية الرقمية) يتيح للمُستخدمين الوصول إلى جميع خدمات الهيئة الإلكترونية بسهولة، دون الحاجة إلى إنشاء (حسابات) أو تذكُّر كلمات مرور، فضلاً عن أنه يُسرِّع الإجراءات بتوفير جهد ووقت المُستخدمين من خلال تسجيل الدخول الفوري إلى خدمات الهيئة».

ولفتت إلى أنه يتم الاعتماد على تقنيات تشفير متقدمة للتحقق من الهوية، ما يقلل من مخاطر الاحتيال أو الاختراق، ويحد من احتمالية سرقة البيانات أو تسريب المعلومات الحساسة.

• متعاملون واجهوا صعوبات أثناء تقديم إقراراتهم الضريبية عن الفترة المنتهية في 28 فبراير الماضي.