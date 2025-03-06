تسليم 1058 طائرة جديدة في الشرق الأوسط حتى 2030

يشهد منتدى مراقبة الحركة الجوية، الذي ينطلق بدبي في مايو المقبل، نقاشات بين الخبراء والمتخصصين حول تحديثات وابتكارات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران فيها إلى 33.7 مليار دولار بحلول عام 2029، باستثمارات تبلغ 151 مليار دولار في البنية التحتية للمطارات، و2.4 مليار دولار في الطائرات، كما يتوقع أن تشهد المنطقة حتى عام 2030، تسليم نحو 1058 طائرة جديدة.

ويستقطب المنتدى في دورته الثامنة، العديد من مقدمي خدمات الملاحة الجوية العالميين والخبراء في هذا المجال، لمناقشة تحديات وابتكارات مراقبة الحركة الجوية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنتدى الذي يحظى بدعم مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، يقام على هامش فعاليات معرض المطارات، الذي تنطلق دورته الـ24 من السادس إلى الثامن من مايو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسيتضمن المعرض أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة اللازمة للحفاظ على أجواء آمنة وفعالة، مع تقديم مستويات خدمة عالية للمطارات وشركات الطيران.

وبحسب مجلس المطارات العالمي، فمن المتوقع أن تصل حركة الطائرات إلى 178.1 مليون حركة بحلول عام 2042 على مستوى العالم، في حين سترتفع حركة الركاب الدولية إلى 8.7 مليارات مسافر، والمحلية إلى 10.6 مليارات مسافر في العام نفسه، ما يكسب المنتدى مزيداً من الزخم والأهمية.

ومن الآن وحتى عام 2030، ستشهد منطقة الشرق الأوسط تسليم نحو 1058 طائرة جديدة، فيما يُتوقع أن تنمو حركة الركاب في المنطقة بأكثر من 9% بحلول عام 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إبراهيم أهلي، إن «الجهات الرائدة في مجال خدمات الملاحة الجوية تركز على تطوير ودعم وتحقيق الاستخدام الأمثل للمجال الجوي، من خلال تبني أنظمة وتقنيات جديدة، ويتم تحقيق ذلك من خلال قدرات إدارة الحركة الجوية الحديثة»، لافتاً إلى «سعي المؤسسة للتميز منذ ثمانينات القرن الماضي، وتواصل جهودها للحفاظ على مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران يتمتع بنظام بيئي مزدهر واتصال لا مثيل له».

يذكر أن معرض المطارات شهد في نسخته السابقة مشاركة أكثر من 120 عارضاً من 20 دولة، إضافة إلى أكثر من 120 مشترياً مستضافاً من أكثر من 35 دولة، كما تم عقد أكثر من 3500 اجتماع ضمن برنامج «بيزنس كونيكت» الشهير.