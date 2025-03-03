​مبادرة "هبة في محلها" الرمضانية من "دبي القابضة" تعود خلال رمضان

أعلنت "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تملك استثمارات في 34 دولة حول العالم، عن عودة مبادرة "هبة في محلها" خلال الشهر الفضيل هذا العام. ويشارك في هذه المبادرة الخيرية التي تنظمها "دبي القابضة" بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع وشركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج"، نخبة من الشركاء في القطاعين العام والخاصّ في دبي لتحويل المنتجات والسلع الجديدة إلى هدايا قيّمة يمكن التبرّع بها لذوي الدخل المحدود في دبي.

وتطمح "دبي القابضة" من خلال النسخة الثانية لمبادرة "هبة في محلها" إلى تحويل عدد أكبر من المنتجات والسلع الجديدة إلى هدايا خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققته هذه المبادرة العام الماضي عبر توزيع 120 ألف منتج وسلعة تتخطّى قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم إماراتي على أكثر من 10,500 مستفيدٍ في دبي. وسوف تنطلق هذه المبادرة عندما يهلّ شهر رمضان الكريم، علماً أنه يجري تنفيذها في إطار برنامج "دبي القابضة" للأعمال الخيرية وانسجاماً مع رؤية إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات.

تجمع مبادرة "هبة في محلها" بين روح العطاء واستراتيجية الاستدامة في "دبي القابضة"، ما يسهم في تعزيز الاستهلاك والإنتاج المسؤولين تماشياً مع الهدف رقم (12) من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع وإعادة استخدام المنتجات والسلع الجديدة من مختلف الشركات التابعة لمحفظة "دبي القابضة" وشركائها المساهمين، بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الدائري قدماً عبر تحويل المواد غير المستخدمة إلى منتجات قيّمة تعود بالفائدة على المحتاجين. وتضمّ الهدايا الموزّعة منتجات العناية الشخصية والملابس والإكسسوارات والأدوات المنزلية والألعاب، علماً أنّ نسخة العام الماضي من هذه المبادرة نجحت إلى جانب إثراء حياة المستفيدين في إعادة توجيه أكثر من 30 طناً من المستلزمات بعيداً عن المطامر والمكبّات.

وسعياً من "دبي القابضة" للارتقاء بتجربة المستفيدين، سوف تبادر المجموعة هذا العام إلى تنظيم سوق حيوي يمكن للمستفيدين من خلاله اختيار الهدايا التي تلبّي احتياجاتهم الفردية.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى "دبي القابضة": "مبادرة 'هبة في محلها' هي نموذج يُحتذى به وخير دليلٍ على قدرة الجهود المشتركة على إحداث فرق إيجابي ملحوظ في المجتمعات. وبقدر ما هي وسيلة لمدّ يد العون للمحتاجين، نطمح من خلال هذه المبادرة الرائدة أيضاً إلى تحقيق تغيير جذري في عقلية الأفراد والشركات على السواء وحثّهم على تبنّي عادات استهلاكية مسؤولة. وتعوّل مبادرة 'هبة في محلها' على الجهود المشتركة التي نبذلها على مستوى محفظتنا المتنوّعة، لتعزيز ثقافة التطوّع والتأكيد على التزام مجموعتنا الراسخ بالإسهام في إحداث فرق إيجابي من أجل حياة أفضل."

وأضافت قائلةً: "ساهم الإقبال الكبير على نسخة العام الماضي من مبادرة 'هبة في محلها' في مضاعفة إصرارنا على تحقيق أثر أكبر هذا العام. وبينما نستعدّ اليوم لإطلاق النسخة الثانية على نطاق أوسع وبمشاركة عدد أكبر من الشركاء، نأمل أن ننجح في التحوّل إلى مصدر إلهام للمزيد من الأفراد وتحفيزهم على تبنّي عادات استهلاكية مسؤولة، في ظلّ الحفاظ على قيمنا الاجتماعية التي تجعل من العام 2025 'عام المجتمع' في دولة الإمارات."

ومن جانبه، قال سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: "أثبتت مبادرة 'هبة في محلها' خلال رمضان الماضي مدى تأثير التعاون المشترك في تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ قيم التراحم والتكافل الاجتماعي. وقد نجحت الشراكة بين هيئة تنمية المجتمع ودبي القابضة في إحداث تغيير ملموس، حيث ساهمت في دعم الأفراد والأسر من الفئات المستحقة، مؤكدةً أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع. ومع توسيع نطاق المبادرة هذا العام، نؤكد التزامنا بمواصلة هذا النهج بما يحقق أثراً أعمق ويعزز الروابط الاجتماعية، انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات لمجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً. وهذا النوع من المبادرات المجتمعية لا يقتصر فقط على كونه فرصة لتقديم المساعدات المادية، بل يعكس مفهوم العطاء المستدام الذي يسهم في تحقيق تغيير إيجابي طويل الأمد، ويرسّخ قيم المسؤولية المجتمعية، ليكون نموذجًا ملهمًا يعكس روح التضامن والتكافل التي يتميز بها مجتمعنا خلال الشهر الفضيل."

وقالت فاطمة أيت بنداود، رئيسة المركز العالمي التخصّصي للخدمات اللوجستية الإنسانية لدى شركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج": "نفخر في شركة 'دي إتش إل' بإسهامنا في دعم مبادرة 'هبة في محلها' بصفتنا شريكاً استراتيجياً لها. وتُعدّ هذه المبادرة خير تجسيد للدور الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال العالمي في دبي، لتحويل المنتجات والسلع المملوكة إلى وسيلة فعّالة لإحداث فرق إيجابي ملحوظ في المجتمع والبيئة. ويأتي هدف هذه المبادرة انسجاماً مع أهدافنا المؤسسية الجوهرية بصفتنا شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم. ونسعى في 'دي إتش إل' إلى تطويع خبراتنا في مجال الحدّ من انبعاثات الكربون في عمليات التوزيع، لدعم مبادرة 'هبة في محلها' وتوسيع نطاقها."

تجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة "هبة في محلها" تسلّط الضوء على أهمية التعاون والعمل المشترك، حيث يسهم في نجاحها أكثر من 25 شريكاً، بما في ذلك العلامات التجارية التابعة لدبي القابضة، جميرا ودبي باركس آند ريورتس. وتضم قائمة الشركاء هيئة تنمية المجتمع وشركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينج" ومجموعة "أزاديا" و"لوكسيتان أن بروفانس" و"ڤيرجن ميجاستور" ومجموعة "أباريل" ومجموعة "الشايع" وشركة "جي إم جي" و"ذا جيڤينج موفمينت" و"فيرمونت برينتينج سيرفسز" و"جرين لاين ش.م.ح." و"ريستوفير رأس الخيمة" وروف للفنادق و"أكسنتشر ميدل إيست" و"أديكو تكنولوجيز ش.م.م." و"إيرث باجز"، فضلاً عن شركاء التوعية الاجتماعية جمعية "بيت الخير" وجمعية "دار البرّ" ومنظمة "سمارت لايف" غير الربحية والشركاء التنفيذيين مجموعة "لابيز" وشركة "إنوڤايت تك" للخدمات التعليمية وشركة "ذا سربلس".

تهدف مبادرة "هبة في محلها" إلى تعزيز ثقافة التطوّع والوعي الاجتماعي والجهود المشتركة في مكان العمل، حيث سيشارك فيها نخبة كبيرة من المتطوعين من مختلف قطاعات عمل "دبي القابضة" وشركائها للإسهام في وصول الهدايا إلى الفئات المستهدفة. وسيشارك الموظفون أيضاً في ورش عمل تثقيفية حول أهمية إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، كي يصبحوا بدورهم روّاداً للاستدامة ضمن مجتمعهم والشركات التي يعملون فيها.

وتعوّل هذه المبادرة على سجلّ "دبي القابضة" الحافل بالإنجازات المرتبطة بحملات التوعية الاجتماعية وبرامج الأعمال الخيرية. ويشمل ذلك تحدي "ابتكر من أجل الغد"، المسابقة العالمية التي تمّ إطلاقها في عام 2024 بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تمكين الشركات الناشئة من توفير حلول الاستدامة الفعّالة والحصول على التمويل والفرص التجارية الجديدة. وتأتي مبادرة "هبة في محلها" في أعقاب الشراكة التي أطلقتها "دبي القابضة" مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتنظيم حملة "وجبة لحياة أفضل"، وإسهامها في حملة "وقف المليار وجبة" خلال شهر رمضان 2023. وتملك "دبي القابضة" كذلك شراكة قائمة مع مركز دبي للتبرّع بالدم لتعزيز الصحة النفسية والجسدية لأفراد المجتمع، فضلاً عن حملتها بعنوان "أهداف الحياة" الحائزة على جوائز عدّة والتي أطلقتها المجموعة العام الماضي لتعزيز الثقافة المالية لدى العمّال.