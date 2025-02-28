«إسلامية دبي» تستخدم «الدرونز» لتحسين خدماتها

وقّعت هيئة دبي للطيران المدني ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتسهم في تنظيم عمليات الطائرات دون طيار (درونز) لضمان سلامة الأجواء في إمارة دبي.

ووقّع المذكرة المدير العام للهيئة، محمد عبدالله لنجاوي، والمدير العام للدائرة، أحمد درويش المهيري.

وتضع المذكرة إطاراً مرجعياً لتنظيم عمليات استخدام الطائرات دون طيار من قِبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بما يضمن سلامة الأجواء، ويعزز التنسيق بين الطرفين في هذا المجال، كما تشمل بنود التعاون آليات تنظيم وتنسيق العمل المشترك، وضمان الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة، بما يُسهم في تحقيق أفضل أداء في تنفيذ المهام ذات الصلة.

وقال لنجاوي إن «هيئة دبي للطيران المدني تُعنى بمسؤولية تنظيم عمليات تشغيل الطائرات دون طيار وكل الأنشطة المرتبطة بها في إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية»، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة في هذا المجال.

من جهته، أكد المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو توظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تماشياً مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارة، مؤكداً أن الدائرة تتبنّى نهجاً استباقياً في تطوير آليات العمل.

ويعكس التعاون التزام الطرفين بتطوير آليات فعالة تضمن الاستخدام الآمن والأمثل للطائرات دون طيار.