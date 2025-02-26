«إنفستوبيا 2025» تنطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق في أبوظبي، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، وتستمر على مدار يومَي 26 و27 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء، والمستثمرين ورجال الأعمال، وصنّاع القرار وخبراء الاقتصاد، وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء، من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 2000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

ورسخت «إنفستوبيا» منذ أن أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر عام 2021، مكانتها الرائدة، منصة عالمية لتحفيز الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد وأدوات التمويل المستدام.