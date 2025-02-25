الجمعية العالمية للخصوصية تختار «دبي المالي العالمي» لعقد مؤتمرها في 2026

أعلنت الجمعية العالمية للخصوصية (GPA) عن اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة مؤتمرها لعام 2026.

وأفاد بيان، أمس، بأن الجمعية العالمية للخصوصية تأسست في عام 1979 كأول منتدى عالمي لسلطات حماية وخصوصية البيانات، وتضم هيئات ومفوضين عالميين رائدين في هذا المجال.

وتعد الجمعية هيئة مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على حماية حقوق المعلومات، بما يخدم المصلحة العامة، وتشجيع الهيئات العامة على الانفتاح والشفافية وحماية خصوصية بيانات الأفراد.

ويؤكّد اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة المؤتمر، سمعته المرموقة في مجال حماية البيانات وتنظيم الخصوصية على مستوى المنطقة، إذ إنه بفضل قانون حماية البيانات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020)، يوفر المركز أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات، بما يعزّز ثقة الشركات العالمية والجهات المعنية من مختلف دول العالم.

وباعتبارها واحدةً من السلطات القضائية التي تسهّل تدفق البيانات العابرة للحدود بشكل آمن، تلتزم سلطة مركز دبي المالي العالمي بدعم الابتكار وضمان معالجة البيانات بطريقة أخلاقية مسؤولة.

وتُشكل استضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2026 دليلاً ملموساً على ريادة «دبي المالي العالمي» في مجال حوكمة الخصوصية، بما يُرسخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً في مجالات سياسات الخصوصية والتميز التنظيمي والتعاون الدولي، كما أن استضافة المؤتمر تمنح المركز مقعداً في اللجنة التنفيذية للجمعية.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «وضع مركز دبي المالي العالمي معايير رفيعة لتنظيم قضايا الخصوصية وحماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح اليوم يحظى بتقدير عالمي في هذا المجال. ويسعدنا استضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية العام المقبل، حيث يتيح هذا الحدث للمركز المالي عرض معاييره العالمية بما يضمن أن يصبح أعضاء الجمعية خير سفراء لدبي».

يُذكر أن مكتب مفوض المعلومات في جيرسي استضاف مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2024، وعند الإعلان عن فوز دبي بحق استضافة الحدث في عام 2026 عبّر كل من مفوض المعلومات في جيرسي، بول فين، واللجنة التنفيذية للجمعية العالمية للخصوصية، عن ثقتهما التامة بقدرة مكتب مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي على تنظيم برنامج ثري ومؤثر.