مكتوم بن محمد: الإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي، حيث ناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، مؤكدا سموه أن علاقات الإمارات وروسيا تشهد تطورًا مستمرًا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "علاقات الإمارات وروسيا تشهد تطورًا مستمرًا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك."

وأضاف :"استقبلت اليوم معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء الروسي.. وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا في القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة.. كما تبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين، والإمارات حريصة على صناعة المستقبل عبر الشراكات العالمية والتكامل الاقتصادي.