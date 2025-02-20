محمد بن راشد: الإمارات العاشرة عالمياً بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2025

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ..".

وتابع سموه: "وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية."



وأضاف سموه قائلا: "ووفقاً للتقرير ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية لدولة الإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في عام 2025 … في مؤشر مهم على السمعة العالمية .. والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية" .

وأكد سموه: "بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله دولة الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي .. وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها .. وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية… والقادم أفضل بإذن الله ".