عالق في دبي منذ 5 سنوات.. مسافر يعاني "فوبيا" الطيران يعود إلى وطنه ( فيديو)

في قصة إنسانية، نجح مسؤولو مطار دبي الدولي في مساعدة مسافر يعاني من رهاب الطيران في العودة إلى وطنه بعد خمس سنوات من التأجيل المستمر.

الرجل، الذي كان يخشى السفر جواً، لم يستطع العودة إلى موطنه بسبب مشاعر القلق والتوتر التي كانت تسيطر عليه في كل مرة كان يقترب فيها من إتمام آخر عملية قبل الصعود للطائرة، لكن بفضل الدعم الاستثنائي الذي قدمه موظفو مطارات دبي، تغيرت هذه القصة، وأصبح ما كان يبدو مستحيلاً حقيقة.

يروي أحمد عبدالباقي، في قسم خدمات المطار بمطارات دبي، تفاصيل القصة قائلاً: "ذات يوم، لاحظنا شخصاً يركض في المطار في حالة من الفوضى، فاقتربنا منه لمعرفة ما يجري". كانت المفاجأة حين أخبرهم الرجل أن شقيقه قد حجز تذكرة للعودة إلى موطنه خمس مرات، لكن في كل مرة كان يصل فيها إلى المطار، يشعر بنوبة من القلق الشديد، ويرفض السفر تماماً."

وأوضح عبدالباقي أن الراكب كان يعاني من رهاب الطيران، مما جعله غير قادر على إتمام عملية السفر. وأضاف: "من المهم أن نفهم مخاوفه وأن نقدم الدعم الكافي له للتغلب على هذا التوتر النفسي الذي يعيقه عن العودة إلى الوطن".

وبمجرد تحديد المشكلة، قرر موظفو مطار دبي التعامل مع الموقف بشكل مختلف. وكان الحل في تقديم الدعم النفسي المناسب والرعاية التي تساعد الراكب على تجاوز مخاوفه، بعيداً عن الشعور بالضغط أو الارتباك.

