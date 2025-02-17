إلزام الدوائر الحكومية بدبي بتصنيف «السعفات الذهبية» في تصميم وبناء المباني

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، الاجتماع الـ86 للمجلس، الذي استعرض التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية، وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي، كما أقر نظاماً وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية، بدءاً من عام 2026.

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ86 للمجلس، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

وقال سموه في تدوينة على حسابه على منصة «إكس»، أمس: «ترأست اليوم الاجتماع السادس والثمانين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث ناقشنا التقدم المتطور في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية لإنتاج الوقود النظيف، مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء».

وأضاف سموه: «تعد هذه التطورات عنصراً أساسياً في دعم العمليات الصناعية في دبي، كما تنسجم مع استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.. نؤكد التزامنا المستمر بريادة الحلول المستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز الأطر التنظيمية، لضمان استمرار دبي في قيادة مسيرة التنمية الحضرية المستدامة على المستوى العالمي».

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، التقدم المحرز في تقنيات احتجاز الانبعاثات الكربونية، وإمكانات استخدامها في إنتاج الوقود النظيف، مثل «الهيدروجين الأخضر» و«الأمونيا الخضراء»، لدعم تشغيل المنشآت الصناعية في دبي.

كما ناقش الأعضاء الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه التقنيات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، و«استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030».

وبحث المجلس كذلك الإطار التنظيمي لأداء مشغلي خدمات تبريد المناطق في دبي، بهدف تعزيز كفاءة الشبكات، ومواكبة التوسع العمراني المستدام في الإمارة، وأقر المجلس نظاماً وإرشادات لإعادة تأهيل المباني الحكومية، تشمل تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إلزام جميع الدوائر الحكومية بتطبيق تصنيف السعفات الذهبية في تصميم وبناء المباني الحكومية بدءاً من عام 2026.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى من حيث جودة البنية التحتية التي توفر أعلى مستويات المعيشة وجودة الحياة».

وأضاف: «يواصل المجلس تكثيف الجهود لدعم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تم اعتمادها على مدار السنوات الـ12 الماضية، مع التركيز على ضمان كفاءة آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، ومواصلة رسم التوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «نفذ المجلس وأعضاؤه نموذجاً متكاملاً من البرامج والمشاريع لمواكبة التطور السريع في مجالات الطاقة والمباني والبنية التحتية، التي تم تعريفها في خريطة الطريق، دعماً لاقتصاد منخفض الكربون».

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس، كلٌ من: المدير العام لبلدية دبي بالوكالة، مروان بن غليطة، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول و«دوسب»، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي.

أحمد بن سعيد:

• ملتزمون بريادة الحلول المستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز الأطر التنظيمية.