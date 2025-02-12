مزاد دبي للقهوة يحقق رقما قياسيا.. وسعر الكيلو غرام يتجاوز الـ 10.000 دولار

سجل مزاد دبي للقهوة الفاخرة، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات معرض عالم القهوة 2025 دبي، المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، أسعارا قياسية حيث تم عرض 16 مجموعة من أندر وأفخر حبوب البن قدمها 11 منتجا مختلفا من تسع دول من بينها 11 مجموعة من قهوة الجيشا شملت 6 أنواع مختلفة من القهوة ما جعل المزاد عرضا عالميا لأفضل منتجي القهوة في العالم.

وحققت قهوة الجيشا الطبيعية من مزرعة "فينكا صوفيا" في بنما أعلى سعر حيث بيع الكيلوغرام منها بسعر 10020 دولارا بينما وصل سعر الكيلوغرام من نوع آخر من نفس المزرعة إلى 8614 دولارا في حين تم بيع صنف من مزارع "فينكا لا مولا" مقابل 2620 دولارا للكيلو، ووصل سعر الكيلوغرام من قهوة "أوما ناتشورال" من أثيوبيا إلى 1100 دولار، ما يعد رقما قياسيا جديدا للقهوة الإثيوبية.

كما حقق سعر الكيلوغرام من المجموعة من صنف "كونا SL34" من هاواي رقما قياسيا جديدا للقهوة الأميركية، وبيع بسعر 950 دولارا للكيلو في ارتفاع بلغ 8 أضعاف عن أعلى سعر سابق دفع لقهوة كونا.

‎ وتعد قهوة الجيشا واحدة من أندر وأغلى أنواع القهوة في العالم، وتُعرف بمذاقها الفريد وجودتها العالية، وتعود أصولها إلى إثيوبيا وتحديدا إلى قرية جيشا التي سُمّيت باسمها لكنها نُقلت في الستينيات إلى بنما حيث زُرعت في مزارع عالية الارتفاع، كما أصبحت حبوب "لا ياما" من المنتج "لوس رودريجيز" أغلى قهوة بوليفية يتم بيعها على الإطلاق، بسعر 350 دولارا لكل كيلوغرام.

‎ وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز نجح من خلال هذه المنصة في تعزيز آلية اكتشاف الأسعار في سوق القهوة المختصة وجمع منتجي القهوة وتجارها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المركز في رسم ملامح مستقبل واحدة من أكثر السلع تداولا على مستوى العالم.

‎ وأكد خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ "دي اكس بي لايف"، إن المزاد الأول للقهوة في دبي الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة عزز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي لتجارة القهوة من خلال جمع المنتجين والتجار وعشاق القهوة من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المزاد لم يبرز فقط الطلب المتزايد على حبوب القهوة الفاخرة والنادرة بل أكد أيضا الالتزام بدفع عجلة النمو والتميز في هذه الصناعة عبر إقامة مثل هذه الفعاليات المميزة.

وقال ديفيد باباريلي مدير المزاد والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ام كالتيفو إن الأسعار في مزادات القهوة المختصة تختلف عن أسعار السوق العادية حيث لا يقارن المشترون هذه القهوة بحبوب القهوة التجارية بل يرونها بمثابة سلع فاخرة، مشيرا إلى أن هذه المزادات ليست مجرد عمليات بيع وإنما دوافع لتحسين حدود الجودة والابتكار في القهوة وتمنح المنتجين فرصا عالمية وحوافز مالية لمواصلة تحسين مهاراتهم.

‎ يذكر أن القهوة المختصة تصنف على أنها القهوة التي تحصل على 80 نقطة أو أكثر وفقا لمقياس من 100 نقطة يُستخدم في استمارة التذوق الخاصة بجمعية القهوة المختصة، وقد حصلت جميع الدفعات التي عُرضت في المزاد على 92 نقطة أو أكثر.

وقالت شوق بن رضا مديرة معرض عالم القهوة 2025 إن المزاد يعد أحد أبرز فعاليات المعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري للقهوة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الحدث الذي يقام في نسخته الرابعة يشارك فيه أكثر من 1980 شركة وعلامة تجارية منها 118 شركة إماراتية إضافة إلى أكثر من 250 شركة عالمية عارضة وزوار تجاريين من 78 دولة.

وأوضحت أن الدورة الحالية شهدت زيادة بنسبة 33% في مساحة العرض وارتفاعا بنسبة 50% في عدد العارضين إضافة إلى مشاركة 15% من أكبر من العلامات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن الحدث تميز بوجود 10 أجنحة وطنية حيث تظهر المغرب والمكسيك لأول مرة إضافة إلى البرازيل ورواندا وإثيوبيا إلى جانب الحضور اللافت للمنطقة العربية بمشاركة 137 شركة منها أكثر من 30 شركة من المملكة العربية السعودية بزيادة تمثل ستة أضعاف عن العام الماضي.

وقال خالد الملا رئيس مجلس إدارة القهوة المختصة في الدولة، إن المعرض يعد منصة ديناميكية لتوسيع الأسواق وبناء علاقات صناعية وإبرام اتفاقيات تجارية بين قادة صناعة القهوة العالمية، مشيرا إلى أنه سلط الضوء على الابتكار والأفكار الجديدة بتضمنه 14 محاضرة دولية و10 ورش عمل عملية بالإضافة إلى غرفة التذوق (Cupping Room) وبار التحضير (Brew Bar) وقرية المحمّصين (Roasters Village) مما يتيح للمشاركين الحصول على رؤى وأفكار قيمة حول عالم القهوة وصناعاتها.

وأوضح الملا أن المعرض ينظم يوميا مسابقات يتنافس فيها أكثر من 50 متسابقا على أرفع المراتب في بطولات التحضير والتحميص وفن اللاتيه على المستوى الوطني بالإضافة إلى جوائز تصميم القهوة وأفضل منتج جديد.