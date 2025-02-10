بيع أرض في «مدينة المطار» بدبي مقابل 1.22 مليار درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الاثنين، تسجيل صفقة لبيع أرض للغرض السكني في منطقة مدينة المطار بقيمة 1.22 مليار درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 13.579 مليون قدم مربع، بسعر 90 درهم للقدم الواحد.

وشهدت تعاملات السوق العقارية اليوم تنفيذ 997 صفقة بقيمة إجمالية 4.06 مليار درهم، وزعت إلى 642 وحدة سكنية، و130 مبنى، و225 قطعة أرض.