«دبي للخدمات المالية»: خطة عمل لتبسيط التراخيص

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، خطة عملها للعامين 2025-2026 للنهوض بالتميز التنظيمي والابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 و«دبي الرقمية»، واستراتيجية المركز للعام 2030، مشيرة إلى أن الخطة تركز على تطبيق عملية مبسطة وشفافة للتراخيص.

وتتمحور خطة العمل حول أربعة موضوعات استراتيجية رئيسة، تشمل: الإنجاز بضمان استمرار الإطار التنظيمي في العمل بشكل فعال وبصورة تستجيب للاحتياجات المتطورة للقطاع المالي، والمشاركة من خلال توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة، واعتماد نهج تعاوني عبر القطاع المالي، والابتكار باحتضان التطور التكنولوجي لتعزيز العمليات، والحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي في طليعة المشهد المالي العالمي، والاستدامة من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة الأمد.

وتشمل الأولويات الرئيسة لخطة العمل للعامين 2025-2026 تعزيز التنظيم القائم على تقييم المخاطر، الابتكار والتكنولوجيا في الصدارة، مكافحة الجرائم المالية وتعزيز المرونة والصمود السيبراني، واستثمار المواهب وتعزيز بيئة العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة السلطة، فاضل العلي: «تأتي خطة عملنا للعامين 2025-2026 تأكيداً على تطبيق السلطة أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ونهدف من خلال تعزيز أُطرِنا التنظيمية وتبني التحول الرقمي، إلى دعم تطور مركز دبي المالي العالمي، والإسهام في ازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات».