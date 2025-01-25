القرقاوي: الإمارات ترسخ نهجها في بناء وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الناجحة في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، الذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، ويعد منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُنّاع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم.

وشارك وفد دولة الإمارات - برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي - الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في «المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025»، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية، واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى، الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واصلت دولة الإمارات مشاركاتها الناجحة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، مرسخة نهجها الفاعل في بناء وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وتبادل الخبرات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة محلياً وعالمياً».

وأضاف: «في كل نسخة جديدة من دورات المنتدى الاقتصادي العالمي، نبني على ما تحقق من ثمار التعاون المشترك مع الدول والجهات والمؤسسات الدولية المشاركة، فيما يرسخ نمو مشاركة الشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص بالدولة، الشراكة الحقيقية لهذا القطاع في تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية، ويعكس البيئة النموذجية التي توفرها الإمارات لنمو وازدهار الأعمال في كل القطاعات».

وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى الذي أقيم تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، داعمة أهدافه وأجندة أعماله، حيث ركزت مشاركة الدولة في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام، على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعيق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.

وضم وفد الدولة المشارك في المنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكّل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي، وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكل الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في كل القطاعات، لاسيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.

واستعرض الوفد وسلط الضوء على خبرات وتجارب وطنية رائدة أسهمت في تعزيز الجهود التنموية الشاملة بدولة الإمارات، واطلع على نظيرتها الدولية بمجالات عديدة، خصوصاً ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية المتقدمة.

وتم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات الأعمال الإنسانية، والابتكار التشريعي، وتعزيز تبني التقنيات المستقبلية، وجاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية.

القطاع الخاص

واصلت حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى، حيث حظيت كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، بمشاركة كبيرة ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، وزخم متزايد بتمثيل شكّل النسبة الكبرى من وفد الدولة.