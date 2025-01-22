بحضور لطيفة بنت محمد.. وفد الدولة يلتقي كلاوس شواب ضمن فعاليات "منتدى دافوس"

التقى وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى في دافوس في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار الدولي والعمل على صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية الكبرى.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة خلال اللقاء على رؤية الإمارات الاستشرافية التي تركز على تعزيز التنافسية العالمية والتنمية المستدامة والشاملة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقالت سموها إن"رؤية دولة الإمارات الاستشرافية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مبنية على ترسيخ الحضور والتأثير العالمي ويترجمها الشراكة المميزة والممتدة منذ عقود مع المنتدى الاقتصادي العالمي".

واستعرضت سموها دور الدولة الريادي الهادف إلى تطوير المشهدين الثقافي والإبداعي، مشيرة إلى جهود الإمارات في توظيف الفكر الابتكاري وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضايا عالمية مثل تغير المناخ و تعزيز المرونة الاقتصادية ودفع التحولات التكنولوجية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة أن دولة الإمارات ترى في المنتدى الاقتصادي العالمي منصة عالمية حيوية لتعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تُمكّن من مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً وقالت : " نحن ملتزمون بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتطوير حلول مبتكرة تعزز من الاستدامة والعدالة، وتدعم بناء مستقبل مزدهر للجميع".

وأضافت سموها أن "الثقافة والابتكار يشكلان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة،و الإمارات تؤمن بأن الإبداع والابتكار ليسا فقط أدوات للتغيير الإيجابي، بل محركات أساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي على المستوى العالمي".

وقالت سمو الشيخة لطيفة إنه من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الإمكانات الإبداعية، نطمح إلى أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التراث الثقافي، بما يضمن استدامة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة".

وشددت سموها على أهمية الثقافة والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الركائز تشكل أساس استراتيجية الإمارات للتقدم العالمي. وأضافت: "نحن ملتزمون بتوظيف ثقافة الابتكار والإبداع لإلهام التغيير الإيجابي وتحقيق تأثير ملموس على الساحة الدولية".

واستعرضت سمو الشيخة لطيفة رؤية الإمارات الاستراتيجية التي تجمع بين الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الابتكار وأبرزت جهود دبي بمجال الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها محركا أساسيا لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وشددت على أهمية الشراكات العالمية في مواجهة القضايا المشتركة وتطوير حلول مستدامة وشاملة.

وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقة تعاون مثمرة وطويلة الأمد مع المنتدى الاقتصادي العالمي ،و أسهمت هذه الشراكة في تعزيز التقدم على المستوى العالمي من خلال استضافة فعاليات محورية مثل "الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية"، الذي يجمع نخبة من الخبراء العالميين لتطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية ، كما تعمل الإمارات كشريك رئيسي في دفع أجندة المنتدى المرتبطة بالاستدامة والابتكار التكنولوجي والتحول الاقتصادي.