إطلاق منشأة جديدة في «دبي الجنوب»

وقّعت «دبي الجنوب» اتفاقية مع شركة «إكسبيديترز إنترناشونال أوف واشنطن»، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية، لإطلاق منشأة جديدة لها في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، في خطوة تعكس التزام الشركة توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية المتقدمة.

حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إكسبيديترز»، جيفري موسر، وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 23 ألفاً و200 متر مربع، حيث ستدعم خدمات التخزين وتنفيذ الطلبات الشاملة لشركة إكسبيديترز، إلى جانب عمليات محطة شحن الحاويات.