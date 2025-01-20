مكتوم بن محمد: نلتزم في الإمارات بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بأن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية.

وقال سموه على حسابه الرسمي على منصة "إكس" :"التقيت تارا ديفيز، الشريك والرئيس المشارك لشركة "كيه كيه آر" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة والائتمان، وناقشنا خلال اللقاء أعمال الشركة في المنطقة ومشاريعها القادمة".

وتابع سموه قائلا: "نلتزم في الإمارات ودبي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية وندعم ازدهارها وتهيئة مختلف الظروف الداعمة لنمو أعمالها، وذلك لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية لتعزيز مكانتها كأحد أهم أربعة مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033".