الاقتصاد الإماراتي.. 3 سنوات من النمو والازدهار وهزيمة مخططات الإرهابيين

تمكّن الاقتصاد الإماراتي، على مدار السنوات الثلاث الماضية، من تعزيز شراكاته مع أكبر الاقتصادات حول العالم وتحقيق مستويات نمو قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتجاراته الخارجية غير النفطية، التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وتحقيق قمم تاريخية تجاوزت 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأظهرت الاعتداءات الإرهابية الحوثية الغاشمة على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات التي حدثت قبل ثلاث سنوات وحلت ذكراها السنوية أمس، صلابة دولة الإمارات واقتصادها الذي يُعد اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ رسّخت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجذب المواهب، مؤكدة بإنجازاتها أن الأعمال الإرهابية لن تنال من طموحاتها التنموية والاقتصادية.

وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً استثنائياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدولة، كما أن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم للمرة الأولى في مسيرة الدولة التنموية.

وقفز عدد الشركات الجديدة في عام 2024، إلى 200 ألف شركة جديدة، ويتوقّع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة إلى 130 مليار درهم للمرة الأولى مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023، إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وأن تقفز قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 190 مليار درهم.

وأبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في خمس قارات، منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً، وست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، وست أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

ونجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.

وحقق قطاع السياحة في الإمارات أداءً متميزاً خلال عام 2024، إذ استقبلت الدولة نحو 29 مليون سائح بزيادة 8%، وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 236.4 مليار درهم بنسبة نمو 7.6% حيث مرّ عبر مطارات الدولة 150 مليون مسافر، واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2024، أقاموا لأكثر من 105 ملايين ليلة فندقية.

واستطاع مطار زايد الدولي في أبوظبي أن يحصد جوائز عالمية منها جائزة «أجمل مطار في العالم» بفضل تصميمه المعماري المبتكر. كما سجّل أكثر من 30 مليون مسافر خلال عام 2024 ليصبح أحد المراكز الرئيسة للطيران في المنطقة، مؤكداً مكانة الإمارات كبوابة للعالم.

وبدأت الإمارات في عام 2024 التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتكون هذه المرة هي الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.

وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.

وتقدّمت الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت العديد من المؤشرات في مجالات مثل جودة البنية التحتية ومرونة بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، وتصدرت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2024، كما حققت الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية المتقدمة.

وتترجم هذه الإنجازات الاقتصادية وزيادة ثقة الاقتصادات الكبرى حول العالم وحرصها على إبرام شركات طويلة الأجل مع دولة الإمارات، الأسس المتينة للاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي أي تحديات بقوة ومرونة والتصدي بكفاءة للمخططات الإرهابية ليواصل بسواعد أبناء الإمارات مسارات النمو التصاعدي، وترسيخ مكانته ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً، وهزيمة مخططات الإرهابيين.

. عدد الشركات الجديدة في الدولة قفز إلى 200 ألف شركة في 2024.

. 130 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة العام الماضي مقارنة بـ 111 مليار درهم في 2023.