اختيار إماراتية رئيسةً لفريق عمل في «إيكاو»

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم اختيار مدير أول إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة، وفاء عبدالله العبيدلي، رئيسة لفريق عمل بناء القدرات في مجال التسهيلات التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

يأتي هذا الاختيار تأكيداً للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، ودورها المحوري في قيادة المبادرات والمشاريع الدولية ضمن قطاع الطيران المدني.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، في بيان صدر عن الهيئة، أمس، إن «اختيار وفاء عبدالله العبيدلي لرئاسة فريق العمل، يعكس الصورة الحقيقية للكفاءات الوطنية التي تمثّل الإمارات في المحافل الدولية».

وأضاف: «هذا الإنجاز يؤكد التزامنا بتطوير قدراتنا البشرية وضمان حضورنا الفاعل في صياغة مستقبل الطيران المدني، ونحن نؤمن بقدرة كوادرنا الوطنية على تقديم إسهامات متميّزة تعزز من مكانة الدولة ركيزةً أساسيةً في أمن وسلامة الطيران على المستوى العالمي».

ويُعدّ هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المدني، ودليلاً على المكانة الريادية التي تحتلها الدولة في قطاع الطيران المدني الدولي.