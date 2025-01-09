الإعلان عن بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق "محمد بن زايد سات"

نظم مركز محمد بن راشد للفضاء ، اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة.

وأكد المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري: "كانت الرؤية واضحة منذ البداية، وهي أن تكون دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، وأن نستخدم هذه التقنيات في خدمة البلاد والمنطقة".

وقال إن: "فريقنا أنجز تطوير القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، وكلنا فخر بأنه يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله".

وأضاف المري :" نجحنا في توطين صناعة الفضاء وبات لدينا شركات محلية تنتج قطعًا بأعلى المعايير تدخل في صناعات الفضاء مثل ستراتا، والإمارات العالمية للألومنيوم، وهالكن، وفالكون، وإي بي آي، وشركة ركفورد زيليريكس".

وأوضح قائلا :"بالتزامن مع إطلاق محمد بن زايد سات، سيتم إطلاق القمر الاصطناعي HCT-SAT 1، الذي عملنا عليه بالتعاون مع كليات التقنية العليا، حيث يعكس إستراتيجيتنا لتعزيز الابتكار العلمي وتمكين الشباب الإماراتي".

وتوجه المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء بالشكر قائلا: "أتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة التي تدعمنا دائمًا لتحقيق الإنجازات كما أشكر فريق العمل وجميع الشركاء الذين أسهموا في هذه المهمة".