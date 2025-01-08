«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على «نورديك أفييشن كابيتال»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من مجموعة شركات «نورديك أفييشن كابيتال - NAC»، العاملة في قطاع تأجير الطائرات، منذ أكثر من 30 عاماً.

وبحسب بيانات سبتمبر 2024، يتألف أسطول «نورديك أفييشن كابيتال» من 252 طائرة مملوكة وقيد الطلب، مؤجرة لأكثر من 60 شركة طيران تعمل في 40 دولة.

وعلى أساس تقديري، سيضم أسطول «دبي لصناعات الطيران كابيتال» نحو 750 طائرة مملوكة، ومُدارة وقيد الطلب بقيمة تقريبية تبلغ 22 مليار دولار مؤجرة لـ170 شركة طيران في 70 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «هذا الاستحواذ يمثّل خطوة استراتيجية تتيح لنا تقديم حلول أكثر كفاءة من حيث الكُلفة لقاعدة أوسع من المتعاملين».

وستتم رسملة الصفقة وتمويلها من خلال الموارد الداخلية بموازاة تمويل الديون التي جرى الالتزام بها، وبالتالي ستبقى المقاييس المرتبطة بالقروض المالية وبعمليّات التمويل والتي تعود إلى شركة دبي لصناعات الطيران، وبشكل مريح ضمن المستويات التي تتوافق مع التصنيفات الائتمانية لشركة دبي لصناعات الطيران.

وتخضع الصفقة لعمليات التصديق التنظيمية المطلوبة وكذلك لموافقة المساهمين في «نورديك أفييشن كابيتال»، علماً أنه من المرتقب أن تكتمل الصفقة في النصف الأول من عام 2025.