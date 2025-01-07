«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين عالميتين في الابتكار

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين من «جوائز الابتكار العالمية» 2024 التي تنظمها مؤسسة «إنتربرايز آسيا»، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة، وريادة الأعمال، والاستدامة، ونشر ثقافة الابتكار، وفازت الهيئة بالجائزتين في فئة الخدمات والحلول المبتكرة عن مبادرة «آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية»، ومبادرة «المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية (البنية الرقمية)».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل رحلة الابتكار وتعزيز مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، تركز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين مستقبل مستدام لمتعامليها والمجتمعات التي تخدمها عبر الابتكار والتكنولوجيا، ونعتمد الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية لتوفير خدمات عالمية المستوى وحلول مبتكرة، تثري جودة الحياة وتضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين، وتعيد صياغة مستقبل المؤسسات الخدماتية».

يذكر أن مبادرة «آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية»، تسهم في الارتقاء باعتمادية وكفاءة مراقبة المعاملات، وخفض العمليات اليدوية والتدخل البشري، وضمان الاستجابة الذكية في الوقت الفعلي، فيما تعمل مبادرة «المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية (البنية الرقمية)» على تمكين اتخاذ القرارات الذكية، من خلال المعلومات الهندسية المبتكرة، إضافة إلى تسهيل الإدارة الهندسية ودعم التناغم الاستراتيجي في كل قطاعات المؤسسة، وتحسين العمليات التشغيلية والرشاقة المؤسسية.