«العربية للطيران» تطلق أولى رحلاتها بين رأس الخيمة وموسكو

بدأت «العربية للطيران» تسيير أولى رحلاتها المباشرة بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي، ما يعزز شبكة وجهاتها المتنامية.

وتنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، ما يعزز النقل الجوي بين دولة الإمارات وروسيا. واحتفاء بهذه المناسبة، أُقيم حفل افتتاحي في مطار رأس الخيمة الدولي، بحضور ممثلين عن «العربية للطيران»، وهيئة مطار رأس الخيمة الدولي.