"العربية أبوظبي" تسير أولى رحلاتها إلى "يكاترينبورغ" الروسية

أعلنت "العربية أبوظبي" اليوم عن تسير أولى رحلاتها إلى "يكاترينبرغ" في روسيا الاتحادية.

وسيتم تسيير رحلتين مباشرتين من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة.

وأكد عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أهمية إضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية، منوها بأن هذه الخطوة تعكس التزام الناقلة الدائم بتطوير شبكة وجهاتها المباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي نحو وجهات دولية جديدة بالإضافة إلى تقديم خيارات سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين.