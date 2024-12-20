«‏UAEV» تعتمد تعرفة شحن المركبات الكهربائية

أعلنت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة شحن مركبات مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية التي طرحتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، أخيراً، على أن يبدأ العمل بها في يناير 2025، وتشكل هذه التعرفة خطوة مهمة لدعم استدامة وتوسع شبكة الشحن، علماً بأن خدمات شحن المركبات الكهربائية بقيت مجانية منذ إعلان التعرفة للمرة الأولى في مايو الماضي.

وسيتم تطبيق رسوم شحن موحدة وشفافة لمستخدمي المركبات الكهربائية، اعتباراً من يناير 2025، حيث تم تحديد التعرفة عند 1.2 درهم/كيلوواط ساعة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المستمر، و0.70 درهم/كيلوواط ساعة وضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المتناوب.

وتسعى «UAEV» إلى تعزيز تجربة قيادة المركبات الكهربائية عبر إطلاق تطبيقها للهاتف المحمول الذي يتيح ميزات عملية مثل سهولة البحث عن محطات الشحن، ومتابعة حالة المحطات مباشرة، وإجراء عمليات الدفع بسلاسة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، المهندس شريف العلماء، إن إطلاق تعرفة الشحن الموحدة والحلول الذكية المبتكرة مثل تطبيق الهاتف المحمول، يمثّل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام.

وأوضح أن شبكة شركة «UAEV» ستشمل 1000 محطة شحن موزعة استراتيجياً عبر المراكز الحضرية والطرق السريعة ونقاط التنقل الرئيسة داخل الإمارات، فيما ستغطي المواقع الرئيسة جميع إمارات الدولة، لتأمين الوصول الشامل لمستخدمي المركبات الكهربائية بين المدن وداخلها على حد سواء.