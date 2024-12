دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستعرض النجاح المشترك والخطط المستقبلية مع شركائها

نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري الثاني لعام 2024 مع الشركاء ، حيث استعرضت معهم أبرز المبادرات والحملات التسويقية والترويجية التي تركز على التعاون المشترك، كما سلّطت الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه السياحة والفعاليات والقطاعات المرتبطة بهما في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وفي مستهل اللقاء، الذي عُقد في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، رحّب هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالحضور وشكرهم على جهودهم والمشاركة في اللقاء الذي استقطب أكثر من 1300 من المدراء التنفيذيين والخبراء والمهنيين في العديد من القطاعات بما فيها السياحة، والفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وأماكن استضافة الأحداث، إلى جانب منظمي الرحلات، وشركات الطيران، وغيرها من الجهات الحكومية.

وفي هذه المناسبة، أكد المري، الأثر الإيجابي الكبير للشراكة الراسخة والمتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دبي، ودفع قطاعها السياحي إلى مرحلة جديدة تواصل فيها الإمارة استحدث معايير ومفاهيم جديدة للتميز في مجال الضيافة، منوهاً بدور الشركاء في تقديم الحلول والخدمات المبتكرة التي من شأنها زيادة جاذبية دبي للسائح من مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي تتضافر فيه جهود القطاعين في تعزيز مكانة دبي العالمية كأفضل مدينة للعيش والعمل الزيارة.

نحو 15 مليون زائر

وتم خلال اللقاء استعراض الأداء المميز لقطاع السياحة ومؤشرات الضيافة، حيث استضافت دبي 14.96 مليون زائر دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ازدادت السعة الفندقية إلى 152532 غرفة مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وكذلك ارتفعت مؤشرات كل من متوسط الإشغال، وعدد الغرف المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائدات من الغرف المتوفرة.

واطّلع المشاركون على أبرز الحملات والمبادرات التسويقية التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤخراً، بالتعاون مع الشركاء، فضلاً عن المشاريع الرئيسية التي تعد بمثابة محرّكات لمواصلة النمو في قطاع السياحة، بما في ذلك الرحلات البحرية واليخوت، وحفلات الزفاف، وفنون الطهي، والاستدامة.

مواصلة النمو

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يواصل قطاع السياحة في دبي نموه واكتساب المزيد من الزخم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذ رؤيتها الطموحة، وكذلك استثمار الشراكة الاستراتيجية القوية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى مستويات متقدمة، مع الحرص على تقديم تجارب استثنائية لزوار دبي بما يمكّننا من المحافظة على المعدلات المرتفعة التي نحقّقها في مختلف مؤشرات الضيافة، وبالتالي تقديم مساهمات مهمة وحيوية للوصول إلى المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف: "لقد تمكّن قطاع السياحة الحيوي في دبي من مواصلة نموه على الرغم من التحديات والعوامل الخارجية المؤثرة على سوق السفر العالمي، إذ أننا نعمل بشكل جماعي وضمن فريق واحد لزيادة حصتنا في السوق، ونبتكر ونبدع لنبقى في الصدارة".

وأعرب عن شكره لكافة الشركاء على دعمهم المتواصل، ومساهماتهم الفعّالة في جعل المدينة نموذجا عالميا في جودة الخدمات، وقال: "مع اقترابنا من العام الجديد 2025، فإننا نسعى إلى تعزيز مكانة دبي العالمية بشكل أكبر، والعمل معاً لترسيخ المقومات الهائلة التي تتميز بها المدينة، وتبنّي الأساليب المبتكرة للترويج لها في شتى أنحاء العالم".

وجهة عالمية

وتعليقاً على هذا اللقاء، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعكس النجاح الذي حققته قطاعات السياحة والتجزئة والفعاليات في دبي خلال العام 2024 رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وفي إطار سعيها المتواصل لتصبح مركزاً دولياً لاستضافة الفعاليات وتوفير التجارب الترفيهية، حققت دبي خلال هذا العام إنجازات استثنائية مثل تحدي دبي للياقة، الذي شهد مستويات مشاركة غير مسبوقة، إلى جانب إطلاق الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق. وفي إطار تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة والمهرجانات والفعاليات المتنوعة، والمؤتمرات الدولية، والبطولات الرياضية التي تحتضنها الإمارة على مدار العام، والتي يتم التخطيط لها وتنفيذها بنجاح بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، فإننا متفائلون بمواصلة دبي تحقيق النمو في العام 2025، وتعزيز جاذبيتها كوجهة رئيسية قادرة على تقديم تجارب استثنائية لسكانها وزوارها".

وتضمن اللقاء الدوري مع الشركاء عرض لمحة عامة عن الجهود والمبادرات الترويجية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على الصعيد الدولي، والتي تنطلق عبر 36 من مكاتب الدائرة تغطي أكثر من 60 دولة حول العالم. حيث تواصل الدائرة توثيق علاقاتها مع أكثر من 3000 من الشركاء في قطاع السفر، بما في ذلك 270 من الشركاء الحاليين أو المحتملين ممن سيتم التعاقد معهم قريباً، في إشارة إلى أهمية الشراكات على الصعيد المحلي والعالمي. كما أجرت الدائرة أكثر من 45 جولة تعريفية وورشة عمل دولية لهذا العام، تأكيداً على أهمية التعاون واللقاءات في ترسيخ مكانة دبي ودعم القطاع.

كما شمل اللقاء عرض شرح تفصيلي حول نجاح جهود العلاقات العامة والاتصالات الشاملة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها في رسم صورة شاملة ومتكاملة عن دبي من خلال تغطية إعلامية مكثفة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث يتم تسليط الضوء على المزايا الحقيقية للمدينة، ودعم الفعاليات والمبادرات الكبرى التي تستضيفها، فضلاً عن إبراز جهودها المتواصلة في مجال الابتكار والاستدامة.

ومن جهة أخرى، ركز اللقاء على التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، حيث تجاوزت المشاركات على صفحات التواصل الاجتماعي لموقع "زوروا دبي" عبر منصات ولغات متعددة 290 مليون مشاركة، وكذلك وصلت المشاركات عبر صفحات الشركاء الاستراتيجيين إلى 375 مليون مشاركة، فيما سجلت مشاركات قادة الرأي المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 104 ملايين مشاركة خلال النصف الثاني من العام الجاري فقط.

كما وسّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي آفاق التواصل مع الجمهور المحلي والعالمي من خلال مبادرات مبتكرة، شملت إطلاق قناة "زوروا دبي" على تطبيق واتساب باللغة العربية، وموقع (Dubai,Always) للألعاب الإلكترونية، وبودكاست باللغة الصينية حقق إقبالاً واسعاً تجاوز مليون دقيقة مسجلة من المستمعين.

واستفادت الدائرة أيضا من الشراكات مع شخصيات عالمية مؤثرة، مثل جيه بالفين، الذي ساهم في تصوير روعة دبي من خلال مقاطع الفيديو الموسيقية التي صورها في المدينة، إلى جانب مستر بيست، الذي استعرض روعة دبي عبر قناته على اليوتيوب.

ولطالما شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات المعنية في إطلاق وتنفيذ حملاتها المبتكرة التي تسلط الضوء على جميع التجارب التي تحتضنها دبي، بما في ذلك الفنادق والوجهات السياحية. وتعرف الحضور في اللقاء الدوري على حملات مبتكرة مثل حملة "Dubai - What’s Not To Love" التي عززت مكانة المدينة كوجهة مثالية لقضاء فصل الشتاء، وحملة Dubai: A Whole New You التي استقطبت جمهوراً واسعاً من خلال مشاركة نجوم بوليوود سيف وسارة علي خان. كما أطلقت حملة "Dubai: Who’s Ready?" بالتعاون مع النجمين الكوريين بارك شين هاي، وبارك هيونغ سيك من المسلسل المحبوب "دكتور سلامب" على منصة نيتفلكس.

أما في إطار تعزيز جاذبية دبي لدى جمهور الشباب في منطقة الخليج العربي، أطلقت الدائرة حملة This Calls For Dubai Yabeelha Dubaiوشكّلت أحدث حملاتها العالمية بعنوان "من زارها، عرف سحرها"، فرصة للعائلات من مختلف الثقافات في دبي لمشاركة تجاربهم في المدينة بلغاتهم الأم، لتشجيع أبناء بلدانهم على زيارة المدينة وتجربة ما تقدمه، مما ساهم في استقطاب المزيد من الزوار من خلال استعراض تجارب العديد من المقيمين فيها من مختلف الجنسيات.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أنشطة التسويق للأعمال على المستوى العالمي للتأكيد على الهدف الاستراتيجي الرامي إلى جعل دبي المدينة الأفضل للزيارة والعيش والعمل. ويشمل ذلك المشاركة في أبرز المعارض الدولية وغيرها من شراكات المحتوى العالمية.

كما تم تشجيع الشركاء على البناء على نجاح الدورة الأخيرة من معرض سوق السفر العالمي في لندن، التي شاركت فيه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى جانب أكثر من 60 شريكاً. وستُسجل الدائرة حضوراً فاعلاً خلال عام 2025 من خلال المشاركة في أجندة متنوعة من المعارض على مدار العام في قطاعات الترفيه وفعاليات الأعمال والرحلات البحرية واليخوت.

من جانب آخر، تطرق اللقاء إلى نجاح الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، مع تقديم تفاصيل حول نجاح هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في استقطاب عدد قياسي من المشاركين بلغ 2.7 مليون مشارك.

ومع انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق، جرى إطلاع الحضور على الخطط والفعاليات الخاصة بالدورة الثلاثين للمهرجان، بما فيها العروض الترويجية والحفلات والفعاليات الترفيهية، فضلاً عن تقديم لمحة شاملة عن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2025، وما يحتضنه من مهرجانات وفعاليات بارزة، مثل حملة "رمضان في دبي"، واحتفالات "العيد في دبي"، و"مفاجآت صيف دبي"، و"موسم دبي للموضة"، و"مهرجان دبي للمفروشات"، وغيرها من الحملات والمبادرات الترويجية مثل "التخفيضات الإلكترونية الكبرى"، و"ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى".

وأمّا فيما يتعلق بالأسابيع المقبلة، جرى تقديم لمحة عامة عن أبرز الفعاليات على جدول فعاليات دبي، بما في ذلك حفلات لكل من الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان ليونيل ريتيشي، إلى جانب الأحداث الرياضية الكبرى مثل، ماراثون دبي، وبطولة دبي ديزرت كلاسيك، وغيرها من العروض المسرحية مثل العمل المسرحي الموسيقي "غناء تحت المطر"، "وكسارة البندق"، وحفل "كوكو ميلون: غنوا معنا".