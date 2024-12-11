«إي بي آي» تمدّد عقدها مع «إيرباص أتلانتيك»

مدّدت «إي بي آي» - المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في الإمارات، التابعة لمجموعة «ايدج» - عقدها مع «إيرباص أتلانتيك» شركة تصنيع هياكل الطائرات التي تُعد ركيزة أساسية لشركة «إيرباص»، ويغطي تمديد العقد، الذي يستمر حتى عام 2031، تصنيع هياكل الطائرات المهمة للطيران من الفئة الأولى لبرامج طائرات من طراز «إيه 320» و«إيه 330».

ويشمل التعاون تطبيق التقنيات الحديثة لشركة «إي بي آي» باستخدام الآلات ذات التحكم العددي بالحاسوب بطول أقصاه سبعة أمتار، فضلاً عن العمليات الخاصة وإجراءات الطلاء داخل منشأة «إي بي آي» المعتمدة الآلية بالكامل.