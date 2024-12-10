شراكة استراتيجية بين «سايفن» و«ممتلكات»

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة سايفن القابضة «سايفن»، المتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في قطاع التنقل المتقدم، ومقرها أبوظبي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، للاستحواذ على كامل ملكية أعمال تصنيع السيارات في «ماكلارين»، إضافة إلى الاستحواذ على حصة غير مسيطرة في أعمال «ماكلارين» للسباقات، ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء كل الشروط التعاقدية، والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتأتي عملية الاستحواذ بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة مبدئية بين «ممتلكات» و«سايفن»، في أكتوبر من هذا العام، حيث تسعى «سايفن» من خلال هذا الاستحواذ إلى تمكين «ماكلارين» من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها، عبر توفير الخبرات المتخصصة في مجال الهندسة والتصميم والتكنولوجيا المتقدمة.