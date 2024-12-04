بنك المارية المحلي يُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي بإطلاق بطاقات جيون احتفالًا باليوم الوطني الـ53

احتفالًا باليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسرّ بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في الإمارات، الإعلان عن إطلاق بطاقات "جيون"، أول بطاقة خصم وطنية في الدولة، عبر منصة محفظة بنك المارية ”Mbank Wallet“. وهي محفظة مدعومة بتقنية البلوك تشين المتطورة، تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، حيث تمكّن العملاء من الدفع بسهولة في جميع نقاط البيع داخل الإمارات، وتحويل الأموال دوليًا بسهولة، والاستمتاع بسحب نقدي دون أي رسوم. ومن خلال تسخير الأمان والكفاءة التي توفرها تقنية البلوك تشين، يضع بنك المارية المحلي معيارًا جديدًا للراحة والشمول المالي، مما يعزز التزامه بالابتكار وخدمة احتياجات عملائه المتنوعة.

يمثل إطلاق بطاقات "جيون "تجسيدًا لالتزام بنك المارية المحلي بتعزيز الشمول المالي، ودعم المجتمع المحلي، وترسيخ مكانته في النظام المالي لدولة الإمارات. وتتوافق هذه المبادرة مع الجدول الزمني الاستراتيجي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات، لدعم طرح أكثر من 10 ملايين بطاقة خصم جديدة إلى السوق الإماراتي خلال العامين المقبلين. ويعرب بنك المارية المحلي عن امتنانه العميق لشركة الاتحاد للمدفوعات لدعمها المتواصل وتعاونها في تحقيق هذه المبادرة التحويلية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات.

لا يقتصر دور بنك المارية المحلي على خدمة عملائه فقط، بل يوفر أيضًا للبنوك الأخرى في الدولة إمكانية تبني بطاقات "جيون" من خلال منصة محفظة بنك المارية المحلي ”Mbank Wallet“ المتطورة. ويقدم هذا النهج القائم على التمويل المفتوح بنية تحتية شاملة للمحفظة الرقمية يمكن للبنوك دمجها بسهولة في عملياتها لتلبية احتياجات عملائها.

تقدم منصة بنك المارية المحلي ”Mbank Wallet“ مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية للدفع، مما يمنح المستخدمين القدرة على إدارة أموالهم عبر التطبيق مع استخدام بطاقات "جيون" للمعاملات الشخصية.

منصة محفظة بنك المارية المحلي” Mbank Wallet“: أول محفظة رقمية وطنية في الإمارات تعتمد على تقنية البلوك تشين اللامركزية، تقدم الميزات التالية:

- المدفوعات عبر جميع نقاط البيع في الإمارات: تُقبل بطاقات "جيون" على نطاق واسع لتوفير معاملات سلسة.

- المدفوعات الفورية بتقنية ال:QR عمليات دفع آمنة وسريعة للمشتريات في المتاجر وعبر الإنترنت.

- التحويلات الدولية: تحويل الأموال دولياً من خلال لولو للصرافة.

- عدم الحاجة إلى حساب مصرفي: يمكن للعملاء إرسال واستلام وطلب المدفوعات باستخدام رقم IBAN دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

- بدون رسوم على السحب النقدي: تجربة خالية من الرسوم عند السحب من أجهزة الصراف الآلي، مما يضمن سهولة مالية أكبر.

- قسائم رقمية: تسهيل عملية شراء قسائم الهدايا من مجموعة واسعة من أبرز التجار

يعد تقديم بطاقات "جيون" في اليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات دليلًا على التزام بنك المارية المحلي بتعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة. تلبي هذه المبادرة احتياجات العصر الحديث في القطاع المصرفي وتدعم رؤية الإمارات لمستقبل مالي ذكي وشامل.

وفي هذه المناسبة صرح السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:"بينما نحتفل باليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات، نفخر باطلاق بطاقات "جيون" كخطوة نوعية تعزز القطاع المالي وتحقق رؤية الامارات في الابتكار والشمول المالي. هذه المبادرة تعد بداية جديدة في تجربة الخدمات المصرفية للعملاء وتؤكد التزامنا بدعم التقدم الاقتصادي والرقمي للدولة."

وأضاف: "مع بطاقات "جيون" ومنصة محفظة بنك المارية Mbank Wallet، نقدم تجربة مصرفية متطورة تجعل من السهولة والراحة أمرا أساسيا. نهدف لإحداث تأثير إيجابي يواكب طموحات عملائنا، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للحلول المالية المتقدمة".