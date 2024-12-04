الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاتصالات

أطلقت الصين، أمس، القمر الاصطناعي التجريبي للاتصالات «رقم 13» إلى الفضاء، وذلك من مركز «شيتشانغ» لإطلاق الأقمار الاصطناعية باستخدام صاروخ «لونغ مارتش 3B».

وأفادت صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» بأن القمر الاصطناعي الجديد وصل بنجاح إلى مداره المحدد مسبقاً، محققاً بذلك أهداف المهمة بشكل كامل.

ويهدف القمر الاصطناعي الجديد إلى تعزيز خدمات الاتصالات الفضائية وتطوير البث التلفزيوني ونقل البيانات، إضافة إلى إجراء تجارب تقنية متعلقة بهذه المجالات، وكانت الصين أطلقت، في أغسطس الماضي، قمراً اصطناعياً لخدمات الإنترنت إلى المدار الأرضي المرتفع على متن صاروخ حامل من طراز «لونغ مارتش 3B».