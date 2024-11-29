ميزان ذكي جديد يحسب الوزن المثالي

أعلنت شركة «شاومي» إطلاق الميزان الذكي «Smart Scale S200» الجديد الذي يمتاز بدقة عالية، حيث يبلغ معدل الدقة 50 غراماً، ما يتيح إمكانية قياس وزن الأطفال الرضع والحيوانات الأليفة، والأشياء مثل حقيبة السفر، وأوضحت الشركة الصينية أن الميزان الجديد لا يمكنه قياس الوزن فحسب، بل يمكنه أيضاً احتساب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، كما أنه يحسب أيضاً الوزن المثالي بناء على الطول والعمر، ويقدّم توصيات للتحكم في الوزن لتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن اتباع نظام غذائي غير صحي.

وأضافت أنه يمكن للميزان الذكي الاتصال بتطبيق «Xiaomi Home» عبر الهاتف المحمول، كما أنه يدعم تقنية «البلوتوث» والتخزين السحابي.

ويتم تشغيل الميزان الذكي «Smart Scale S200» الجديد باستخدام ثلاث بطاريات «AAA». بكين - د.ب.أ