بنوك تحمي بيانات المتعاملين بإنجاز معاملات التمويل عبر التطبيقات الذكية

بدأت بنوك عاملة في الدولة توفير خدمة إنجاز معاملات القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، من خلال تطبيقاتها الذكية، عن طريق تحميل طلب التمويل والمستندات المطلوبة إضافة إلى التوقيع، وذلك تسهيلاً على المتعاملين، ولحماية بياناتهم الشخصية من التسريب والتداول بين موظفي البنوك المختلفين.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الإمارات اليوم» من إدارات تلك البنوك، فإن إنجاز المعاملة يستغرق ثلاث دقائق فقط، طالما كانت مستندات المتعامل جاهزة للتحميل بجانب طلب التمويل، حيث يتلقى رداً مباشراً بعدها بالموافقة أو الرفض، حسب نتيجة الاستعلام الائتماني، وبعد احتساب الاستقطاع الشهري.

وتوفر تلك البنوك حالياً خدمة الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان عبر التطبيق الذكي، كمرحلة أولى، وبعدها تتم تهيئة التطبيق لتقديم وإنجاز طلبات التمويلات العقارية والسيارات.

وقال موظفون في تلك البنوك، مفضلين عدم نشر أسمائهم، إن «هناك شكاوى عدة تتعلق بتداول أرقام الهواتف الخاصة بالمتعاملين ما بين موظفي التسويق في البنوك المختلفة، خصوصاً إذا كانت تربطهم صلة أو صداقة أو من الجنسية ذاتها أحياناً»، مؤكدين أن «هذه ممارسات فردية لا يمكن تعميمها، وغير مسموح للموظفين بها، لكنها في النهاية تحدث بشكل أو بآخر، ولو على نطاق محدود».

وأضافوا: «أحياناً ما ينتقل الموظف نفسه للعمل في بنك آخر، ويحتفظ بأرقام هواتف متعامليه السابقين من بنكه القديم، وهذا أيضاً ستتم معالجته من خلال التطبيق الذكي، حيث لن تكون هناك أرقام للمتعاملين محتفظ بها على هواتف الموظفين، طالما اختار المتعامل التعامل مباشرة مع التطبيق الذكي».

ونفت مصادر الاستغناء عن موظفي التسويق، والاستعاضة عنهم بالتطبيقات الذكية على هواتف المتعاملين، بقولها: «هذه الخدمة اختيارية، ولاتزال شريحة واسعة من المتعاملين تفضّل التعامل مع الموظفين والتحدث إليهم مباشرة، والاستماع إلى شرح التفاصيل كافة، لذا يمكن القول إن توفير إنجاز التمويلات عبر التطبيقات الذكية، هو تطوير للخدمات وتسهيل لها، وليس بديلاً عن إدارات التسويق بالبنوك».

وتعقيباً، قال نائب الرئيس في بنك رأس الخيمة، تيمور المشجري، إن «أهم ميزة لإنجاز معاملات التمويل عبر التطبيقات الذكية للبنوك، هي حماية بيانات المتعاملين بشكل كامل من أي ممارسات غير مسموح بها، إذ إن المتعامل يقوم بنفسه بتحميل مستنداته، وتعبئة بياناته عبر التطبيق، ثم يحصل على الموافقة أو الرفض خلال وقت قياسي».

وأضاف المشجري أن البنوك تطور أنظمتها بشكل مستمر، والتطبيق الذكي يمكنه توفير أكثر من 95% من الخدمات المصرفية، لذلك جاءت الإضافة الأخيرة التي تتعلق بحماية بيانات ومستندات المتعامل مفيدة من ناحية التسهيل والسرعة، وفي الوقت نفسه ضمان السرية من ناحية أخرى.

. بنوك أكدت أن تداول بيانات المتعاملين ممارسات فردية لا يمكن تعميمها وغير مسموح للموظفين بها.