«جمارك دبي» تدشّن أكاديمية دبي اللوجستية

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إطلاق أكاديمية دبي اللوجستية، كمبادرة من دائرة جمارك دبي لتدريب وتطوير المواهب القيادية في قطاع الخدمات اللوجستية، في خطوة نوعية من شأنها الإسهام في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكوادر الوظيفية ضمن القطاع، وفق نهج أكاديمي مبتكر ومستدام، يهدف إلى رفع مستوى كفاءة العمليات وتطوير القدرات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، والارتقاء بمكانة دبي العالمية مركزاً استراتيجياً للنقل والتوزيع، ومنصة حيوية لخدمات الشحن، والإسهام في تسريع وتيرة التنمية المستدامة بتلبية المتطلبات المستقبلية لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتُعدّ أكاديمية دبي اللوجستية، مشروعاً نوعياً يواكب استراتيجية «جمارك دبي» في توفير فرص أكاديمية متخصصة ومتميزة للراغبين في تعزيز مهاراتهم ضمن القطاع اللوجستي، بما توفره من برامج مهنية ومنح تغطي مجالات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتجارة، بهدف إعداد نخبة من المواهب ضمن هذه المجالات الواعدة التي تتطلب أعداداً كبيرة من الكوادر المتخصصة.

وستعمل الأكاديمية على تسهيل عمليات توظيف الخريجين، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات اللوجستية من القطاع الخاص.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «تمثل (أكاديمية دبي اللوجستية) نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي في سوق الخدمات اللوجستية العالمية، من خلال تطوير المهارات الوظيفية في القطاع اللوجستي، وذلك في إطار جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في (جمارك دبي) للإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، والحفاظ على ما شهده القطاع خلال السنوات الماضية من تطوير في الخدمات اللوجستية من مطارات وموانئ وخدمات الشحن والنقل».

وأضاف: «تهدف الأكاديمية إلى مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في القطاع اللوجستي، وإمداده بالكوادر البشرية المؤهلة للارتقاء بالعمليات، وتعزيز كفاءتها، وضمان استدامة النمو والتنويع الاقتصادي ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وأن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، أن مكانة دبي الرائدة على خريطة التجارة العالمية، أسهمت في استقطاب أهم الشركات في القطاع اللوجستي، فيما تعكس أكاديمية دبي اللوجستية توجه «جمارك دبي» في تعزيز أعمال الشركات، من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، باعتباره المحرك الأساسي لخطط التنمية، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031» وما توليه من أهمية كبيرة لإعداد المواهب والكوادر وتأهيلها للمستقبل، بما يلبي المتغيرات المتسارعة، ويعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة، وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية والتدريب العملي المستمر.

وأضاف: «التوسع المتواصل الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دبي، ووجود العديد من الشركات اللوجستية المتخصصة، يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً، ويدعم اقتصاد الدولة القائم على المعرفة، ونتوقع أن تسهم الأكاديمية من خلال رفد القطاع بالخبرات المهنية التي يحتاج إليها، في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات والقطاعات ذات الصلة».

• الأكاديمية ستسهم في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكوادر الوظيفية.