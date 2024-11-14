للمرة الأولى.. «فلاي دبي» تشارك في «البحرين الدولي للطيران»

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، مشاركتها للمرة الأولى في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي تستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري، في قاعدة صخير الجوية بالمنامة.

وأفادت الناقلة في بيان أنها ستعرض مقصورتها المجددة على متن طائرة «بوينغ 800-737»، التي تتميز بمقاعدها القابلة للتحويل إلى سرير مسطح في درجة الأعمال، مشيرة إلى أن الزوار سيتمكنون من تجربة المقصورة الجديدة على متن الطائرة، وستكون متاحة الآن عبر معظم أسطول «فلاي دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعد معرض البحرين الدولي للطيران حدثاً مهماً يسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في صناعة الطيران في المنطقة»، مضيفاً: «سعداء لوجودنا في المعرض للمرة الأولى، للتأكيد على التزامنا بالسوق البحرينية التي نخدمها منذ عام 2009».

وتابع الغيث: «يمثل هذا المعرض الجوي فرصة لنا لعرض التصميم الداخلي لمقصوراتنا التي تم تحديثها، ما يعكس التزامنا براحة الركاب ودمج التكنولوجيا والتصميم الحديث للارتقاء بتجربة الطيران».

وتم إطلاق مشروع تحديث الطائرات، الذي تبلغ كلفته ملايين الدولارات في وقت سابق من عام 2024، وأنجزت الناقلة حتى الآن تحديث 15 طائرة من طراز «بوينغ 800-737» هذا العام، وستكمل التجديد الداخلي لطائرتين أخريين قبل نهاية العام.

وسيستمر البرنامج حتى عام 2025، حيث يتوقع أن تستكمل الناقلة برنامج التحديث ليشمل 20 طائرة في أسطولها، ما يوفر لركابها تجربة سفر أكثر راحة عبر أسطولها.

وتتميز مقصورة «فلاي دبي»، التي تم تجديدها، بنظام الترفيه الجوي على متن الطائرة في الدرجة السياحية، عبر شاشات عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية.

• الناقلة تستعرض مقصوراتها المجددة لطائرة «بوينغ 800 - 737».