"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 11 نوفمبر

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن مناقصة للأذونات النقدية في 11 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 5500 مليون درهم، والثالث 168 يوماً لما يصل إلى 8000 مليون درهم، والرابع 336 يوما لما يصل إلى 16500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 13 نوفمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثاني في 5 فبراير 2025، والإصدار الثالث في 30 أبريل 2025، والإصدار الرابع في 15 أكتوبر 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.