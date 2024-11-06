5000 منتج وطني بـ 165 مليار درهم في الدورة المقبلة لـ «اصنع في الإمارات»

قالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض ومؤتمر «أديبك»، إن «النسخة المقبلة من معرض (اصنع في الإمارات)، التي تقام العام المقبل، توفر فرصاً لشراء أكثر من 5000 منتج وطني بقيمة تجاوز 165 مليار درهم».

وأضافت الزرعوني: «في النسخة المقبلة من المعرض، سيكون هناك تركيز كبير على قطاع الصناعات اليدوية، لما لها من أهمية في اقتصاد دولة الإمارات». وبيّنت أن المواصفات التي تضعها دولة الإمارات للمنتجات المختلفة تغطي كل مناحي الحياة، وتتطابق مع المعايير الدولية، وتراعي محور الاستدامة، وخفض البصمة الكربونية.

وتابعت: «نعمل حالياً على إطلاق المواصفات الفنية المعتمدة للسيارات الكهربائية على المستوى الخليجي، بعد أن تم إطلاقها محلياً، نظراً إلى زيادة الطلب عليها»، مشيرة إلى «أن هناك اختبارات محددة تم وضعها، ولابد أن يجتازها المنتج».

وكشفت أنه يجري حالياً العمل على وضع مواصفة قياسية للسيارات ذاتية القيادة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وأكدت الزرعوني أن دولة الإمارات نجحت في وضع بصمتها على مستوى المواصفات والمقاييس العالمية، من خلال الوجود في المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الشهرين، لتصبح ضمن الدول العربية المعدودة الموجودة في هذه المنظمات، وهذا يعكس الجهود التي بذلتها الدولة، والأطر التي نجحت في توفيرها، لضمان أمن المنتجات الغذائية، وتوافر كل المعايير والمقاييس الدولية في كل منتج يُصنع أو يدخل السوق المحلية.