الإمارات ضمن الـ «5 الكبار» عالمياً في 10 مؤشرات للمالية والضرائب

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة، بأن الإمارات حلّت ضمن الخمسة الكبار عالمياً، في 10 مؤشرات رئيسة من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع المالية والضرائب، بحسب آخر إصدار لعدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يدعم مكانة الدولة وجهة رئيسة مفضلة للعيش والإقامة والأعمال والاستثمار.

وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر ضريبة الدخل الشخصي المحصَّلة على الأرباح والدخل والمكاسب الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024. كما جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة وفقاً لتقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات أخرى تتعلق بالمالية والضرائب، هي: مؤشر رصيد ميزانية الحكومة، ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، ومؤشر سهولة دفع الضرائب، ومؤشر الضرائب وقلة البيروقراطية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2023.

ووفقاً للمركز، جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الضرائب الشخصية الحقيقية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تحويل الأموال العامة وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2023.

وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في مؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في مؤشر التأثير السلبي للضرائب والإعانات وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2023.