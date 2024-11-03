الإمارات أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة «اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC»

فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) للفترة 2025-2027، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة إدنبرة في المملكة المتحدة، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المتميزة دولياً.

وتم الإعلان عن فوز وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني بعضوية مجلس الإدارة.

ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كأول دولة عربية تفوز بهذه العضوية وبإجماع أصوات كل الدول، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، ومبادراتها المختلفة لتطوير المواصفات القياسية وأنظمة وبرامج المطابقة، حيث تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في دعم أعمال اللجنة التي تضم تحت مظلتها أكثر من 170 دولة، وتوفر منصة تقييس عالمية ومحايدة لأكثر من 30 ألف خبير على مستوى العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية واستدامة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) يعد إنجازاً متميزاً لدولة الإمارات كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين، منوهاً بأن كل تقدّم تحققه الدولة يأتي بفضل رؤية القيادة وحرصها على دعم بناء الخبرات ورفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات.

وأوضح أن الحصول على إجماع الأصوات يأتي نتيجة نهج الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف الدول، مشيراً إلى أن الإنجاز الجديد يؤكد المكانة المتنامية للدولة في منظومة البنية التحتية للجودة، وعمق الثقة العالمية بكفاءة وقدرة هذه المنظومة في الدولة، خصوصاً أنه يأتي بعد فوز دولة الإمارات في سبتمبر الماضي بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وقال: «تمثل منظومة البنية التحتية للجودة إحدى ركائز وممكنات النمو الصناعي في دولة الإمارات، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة (اصنع في الإمارات)»، مؤكداً أن عضوية الدولة في مجلس إدارة (IEC) تعزز دورها شريكاً رئيساً في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي، وتطوير المواصفات والابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة.

وترأست الدكتورة فرح الزرعوني، وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في المملكة المتحدة، الذي ضم ممثلين من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة سبيس 42، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة إيه بي بي (ABB).

وقالت الزرعوني إن الوزارة تعمل ضمن جهود تكاملية مع الشركاء في الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، لتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية بالمواصفات والأنظمة التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أن للإمارات أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والابتكار والتصنيع المستدام، وبرامج كفاءة الطاقة وغيرها. وأكدت أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل الإماراتي والدولي لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس، والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.